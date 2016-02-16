200 километров противотанковых рвов и 32 башни: Яценюк отчитался об обустройстве границы с Россией

В рамках программы «Европейский вал» по обустройству границы с Россией выполнено около 20% работ.

Об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил в парламенте во время отчета правительства о работе за год, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

«Наконец Украина начала строить границу с Российской Федерацией. Всего было построено более 200 километров противотанковых рвов, более 70 километров ограждений, 32 башни. Установлены несколько пунктов электрического контроля за государственной границей», - сообщил премьер.

Читайте такжеПрезидент Европарламента заявил, что российское руководство пытается разделить ЕС изнутри

«Пока мы выполнили только около 20% тех работ, которые необходимо сделать на государственной границе. Общий объем, который необходимо построить, - это 2000 километров, 400 километров из которых мы сегодня не контролируем в силу российской агрессии», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, реализация проекта «Европейский вал» по обустройству госграницы с Россией была начата в 2014 году. Планируется, что он будет завершен к концу 2018 года.

В 2015 году на выполнение соответствующих работ из государственного бюджета было выделено 400 млн грн.