ГПУ начала спецрасследование в отношении бывшего главы Нацбанка Арбузова
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) начала специальное досудебное расследование в отношении бывшего главы Нацбанка Сергея Арбузова по подозрению в растрате чужого имущества.
"Следственный судья Печерского райсуда Киева 15 февраля удовлетворил ходатайство ГПУ и дал разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении Арбузова", говорится в сообщении Генпрокуратуры.
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В ГПУ напомнили, что управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генпрокуратуры расследует дело по подозрению бывшего председателя Национального банка Украины Сергея Арбузова по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса ("растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах"). Этой статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.
В этом уголовном производстве 20.05.2015 ГПУ обратилась в суд с ходатайством о начале процедуры специального досудебного расследования.