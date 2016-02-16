ЕС обеспокоен поправками Порошенко, которые "угрожают независимости антикоррупционной прокуратуры"

Об этом говорится в заявлении Посла ЕС в Украине Яна Томбинского, размещенном на странице Представительства ЕС в Facebook, пишет Европейская правда.

"Я обеспокоен поправками, предложенными в закон "О прокуратуре" (4055), что угрожают независимости специализированной антикоррупционной прокуратуры, предоставив слишком много полномочий Генеральному прокурору", - отмечает он.

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Томбинский также призвал "без дальнейшего промедления" внедрить эффективную систему декларации активов в 2016 году.

"Это должно быть всеобъемлющим и охватывать всех чиновников, работающих в сферах и на должностях, уязвимых с точки зрения коррупции, которые должны повторно подать заявления в электронном виде, чтобы позволить Национальному Агентству по вопросам предотвращения коррупции полноценно функционировать", -подчеркивается в сообщении.

"После восьми месяцев неудачных попыток сформировать агентство, настало время, увидеть, как оно работает", - подчеркнул Томбинский.

Как известно, законопроект 4055, инициатором которого является президент Петр Порошенко, вносит изменения в закон "О прокуратуре" в части назначения руководителя и заместителей Специализированной антикоррупционной прокуроры (САП).

В частности, закон гарантирует генпрокурору Шокину полный контроль как над действующим (может беспрепятственно уволить), так и над будущим (может выбрать своего) руководителем САП.

Правки позволяют генпрокурору по собственному усмотрению отклонять два раза подряд кандидатов на должность антикоррупционного прокурора, поданного конкурсной комиссией.

Кроме того, в случае принятия законопроекта, уволить действующего антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, избранного руководить Антикоррупционной прокуратурой на пятилетний срок, можно будет досрочно.