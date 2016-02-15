Адвокат Савченко прогнозирует приговор ей "в районе 8 марта"
Приговор российского суда по делу украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко будет оглашен «в районе 8 марта».
Такой прогноз высказал один из ее адвокатов Илья Новиков в Twitter.
«На этой неделе прения уже не начнутся. 24-25 февраля - более реальные даты. Тогда приговор - в районе 8 марта», - написал он.
Комментируя сегодняшнее заседание суда, Новиков отметил, что привлеченный по ходатайству прокуроров астроном заявил, что экспертизу видеозаписей задержания Савченко провести невозможно.
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«Резюме выступления астронома такое: экспертизу провести нельзя, поскольку он допускает, что таймер в камере мог испортиться от удара», - написал Новиков.
Как сообщал УНИАН, сегодня Донецкий городской суд Ростовской области РФ привлек к делу Савченко приглашенного прокурорами астронома.
Ранее ученая-астроном, привлеченная адвокатами Савченко, объясняла в суде, опираясь на анализ видеозаписей, что украинская летчица была взята в плен до гибели сотрудников российского ТВ, в причастности к которой её обвиняют.
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