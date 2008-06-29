Янукович не теряет надежды собрать 300 голосов в парламенте

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает, что на основе предложенного его политической силой проекта изменений к Конституции может быть создан новый формат коалиции.

Об этом он заявил в интервью телеканалу “Интер” в воскресенье.

“Этот вопрос может консолидировать определенную группу депутатов в парламенте, и на этой основе, безусловно, может быть создан новый формат коалиции”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также высказался за создание временной конституционной комиссии для обсуждения изменений к Основному закону.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что несколько дней назад подписал письма всем руководителям фракций с просьбой рассмотреть проект Конституции, который разработала Партия регионов.

По его словам, этот проект согласован и будет обнародован на будущей неделе.

“Удастся собрать 300 голосов, чтобы сделать изменения к разделу первому Конституции – покажет время. Если не удастся, то мы за подписями 150 депутатов имеем право внести без изменений проект первого раздела. Раздел 1 предусматривает введение русского языка как второго государственного, и внеблоковый статус страны", - сказал лидер Партии регионов.

Он снова подчеркнул, что сейчас нет законных оснований для существования правительства, поскольку не существует коалиция.

В то же время, как отметил В.ЯНУКОВИЧ, его политическая сила не прекращала переговорный процесс о создании нового формата коалиции с конца завершения досрочных выборов. “Мы постоянно находимся в перманентном переговорном процессе”, - цитирует лидера “регионалов” “Украинская правда”.