В БПП призвали немедленно проголосовать законопроекты по охране здоровья
14 законопроектов, которые должны изменить ситуацию в системе здравоохранения, требуют немедленного рассмотрения Парламентом
Об этом заявила во время Согласительного совета народный депутат фракции Партии «Блок Петра Порошенко», глава Комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.
«Еще раз подчеркиваю, что у нас есть пакет из 14 законов, которые требуют немедленного рассмотрения в сессионном зале. Эти законы должны изменить ситуацию в системе здравоохранения. Поэтому, прошу предоставить полдня в течение очередной сессии для того, чтобы в один день вынести эти законы на рассмотрение Парламента », — отметила народный депутат.
«Также, хочу обратить ваше внимание на заявление, опубликованное на прошлой неделе группой « Первое декабря», а также заявление группы общественных деятелей — Быстрицкого, Глибовицкого, о необходимости стабилизации ситуации в обществе и преодолении политического и экономического кризиса. Для того, чтобы произошло возвращение доверия к Парламенту, и, я надеюсь, к новому Правительству, в первую очередь, нужна именно стабилизация экономики», — подчеркнула парламентарий.
«И здесь я поддерживаю своих коллег — Игоря Насалыка, Нину Южанину — в том, что в Верховную Раду, в первую очередь, нужно выносить законы, которые позволят поднять экономику и отечественного производителя, и предоставить возможность развиваться малому и среднему бизнесу», — добавила Ольга Богомолец.