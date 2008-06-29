Тимошенко желает молодым украинцам всегда быть победителями

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО желает молодым украинцам «быть всегда победителями».

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины, об этом говорится в поздравлении премьер-министра по случаю Дня молодежи.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что страна и правительство в частности рассчитывает на знание, интеллект молодежи, без которых невозможно сделать настоящие прорывы во всех сферах жизни. «Наша Родина, как и вы, очень молодая, ей всего семнадцать. Вместе с вами, вашим напором, настойчивостью нам под силу совершить настоящие чудеса — построить красивую и мощную Украину, которой будут гордиться все наши соотечественники», – говорится в поздравлении.

Премьер также пожелала молодежи «с присущей юности глубиной чувств любить Родину, не разочаровываться в жизни, видеть во всем вас окружающем, лишь прекрасное», быть справедливыми и уверенными в своих силах.