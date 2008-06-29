Криль признался, кого не хочет видеть среди «своих»

Руководитель политической партии «Единый Центр» Игорь КРИЛЬ уверяет, что не предлагал Председателю ВР Арсению ЯЦЕНЮКУ возглавить эту политическую силу.

Об этом он заявил в интервью газете «Зеркало недели» №24 (703) от 28 июня - 4 июля 2008 года.

И.КРИЛЬ утверждает, что по этому поводу у него не было ни одного разговора с А.ЯЦЕНЮКОМ. «Я с ним лично об этом не говорил. Поэтому сказать, что он отказался, не могу», - сказал он.

И.КРИЛЬ отметил, что во главе партии хотелось бы видеть лидера, который сможет за собой вести, брать на себя ответственность. «Но мне кажется, нужно подождать до 12 июля (проведение съезда «Единого центра» – УНИАН). К этому времени будет видно, кто придет (мы же пока не знаем) или будет планировать накануне этой даты вступить в «Единый центр». Тогда станет поняло, кто из них лучше всего соответствует категории лидера. Тогда будет дан ответ на этот вопрос», - сказал он.

Отвечая на вопрос ведутся ли переговоры о возможном вхождении в «ЕЦ» мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, И.КРИЛЬ отметил, что мы не ведем не с кем никаких переговоров, мы просто работаем с теми, кто обращается с заявлениями о приеме. “Думаю, что говорить сейчас публично о том, кого бы мы хотели или не хотели видеть, особенно когда дело касается людей такого калибра, как мэр города Киева, некорректно”, - добавил он. При этом руководитель «Единого центра» отметил, что говорить о публичных людях, председателях партий, руководителях блоков в таком контексте некорректно по отношению к ним.

Отвечая на вопрос относительно возможных ведущих ролей в партии таких людей как Виктор БАЛОГА, Раиса БОГАТЫРЁВА, Роман БЕССМЕРТНЫЙ, И.КРИЛЬ отметил, что “хотел видеть всех этих людей». «Считаю, что это потенциально сильные, нормальные личности, и они бы в этот процесс привнесли очень много», - сказал он. В то же время, И.КРИЛЬ признался, что не хотел бы видеть в рядах партии лидера «Нашей Украины» Вячеслава КИРИЛЕНКО.