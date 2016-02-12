В Раде хотят денонсировать соглашение с Россией о деятельности информационно-культурных центров РФ в Украине

Как сообщается на сайте парламента, авторами соответствующего проекта закона (№ 0090) являются народные депутаты от "Блока Петра Порошенко" Ирина Фриз, Вадим Денисенко и Игорь Грынив.

Текст законопроекта и сопроводительные документы на сайте ВР пока не обнародованы.

В то же время один из авторов законопроекта Фриз написала в Facebook, что деятельность информационно-культурных центров России на территории Украины является угрозой национальной безопасности государства.

В частности, как отметила депутат, "31 декабря 2015 года указом президента РФ №683 введена в действие "Стратегия национальной безопасности Российской Федерации". В разделе "Культура" этого документа статьей 81 отмечается, что Россия реализует программы поддержки изучения русского языка и культуры в государствах-участниках СНГ для ускорения евразийской интеграции. В статье 82 стратегии определяются задачи по развитию общей гуманитарной и информационно-телекоммуникационной среды на территориях государств – участников СНГ, а также использование культурного потенциала России в интересах многостороннего международного сотрудничества с целью повышения роли России в мировом гуманитарном и культурном пространстве".

Читайте такжеКиевсовет признал недействительным побратимство с 6 российскими городами и регионами

Таким образом, как подчеркнула Фриз, "учитывая использование культурного сотрудничества со стороны РФ для осуществления экспансии, разжигания сепаратизма, дестабилизации внутриполитической ситуации в Украине, антиукраинской пропаганды и поддержки агрессии в отношении Украины, деятельность информационно-культурных центров Российской Федерации на территории Украины является угрозой национальной безопасности государства из-за их использования российскими спецслужбами для продолжения агрессии, подрыва территориальной целостности и суверенитета Украины".

Кроме того, написала депутат, оккупация Крыма привела к фактическому хищению Российской Федерацией имущества музеев Крыма, где хранилось более 1,2 млн экспонатов.

"Это не только археологические находки, краеведческие и военные атрибуты, а ценные произведения искусства. По данным Госкомстата, на 1 января 2014 года на территории Автономной республики Крым существовало 35 музейных заведений, в которых хранилось 928 177 музейных предметов государственной части музейного фонда Украины. В Севастополе - 5 музейных заведений, в которых хранилось 322 406 музейных предметов государственной части музейного фонда Украины", - добавила Фриз.

По ее убеждению, захват музейных и культурных ценностей на территории Крыма и их частичный вывоз в Российскую Федерацию в стиле оккупационного нацистского режима 1941-1945 годов делает невозможным дальнейшее сотрудничество Украины с Российской Федерацией в сфере культуры и требует немедленного прекращения межправительственных соглашений в этой сфере.