ЕС призвал власти и политсилы Украины объединиться для продолжения процесса реформ

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении Представительства Евросоюза в Украине по согласию глав дипломатических миссий государств-членов ЕС в Украине.

Читайте такжеЕС требует от украинских властей немедленно показать убедительные результаты борьбы с коррупцией - заявление

«Евросоюз призывает органы государственной власти и все политические партии Украины с обновленными силами объединиться ради продолжения процесса реформ. Это жизненно важно для будущего страны, ее демократического развития и благосостояния людей», - говорится в заявлении.

«Внедрение этой программы реформ и одновременное укрепление демократии и верховенства права, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации, потребует координации мероприятий реформ по всем направлениям. Украине следует удвоить усилия, направленные на построение политического консенсуса внутри демократических институтов», - отмечают в ЕС.

Как отмечают в Представительстве, Евросоюз и его государства оказывают значительную финансовую и техническую помощь Украине для таких реформ и готовы продолжить поддерживать целенаправленную работу над реформами.

«В этот решающий момент политическому руководству Украины следует отложить в сторону разногласия и совместно сосредоточится на дальнейшем выполнении плана реформ. Единство в поддержку таких необходимых реформ должно быть приоритетом для всех политических сил», - призывают в Евросоюзе.