Вступление в ВТО даст повышение благосостояния на 3%... в перспективе

Вступление Украины во Всемирную торговую организацию, по оценкам экспертов, в середне- и долгосрочной перспективе обеспечит дополнительное повышение благосостояния населения нашей страны на 3% и увеличение ВВП на 1,5-1,7% ежегодно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, на этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК.

«Мы ожидаем ускорения экономического роста путем стабилизации таможенно-тарифного, инвестиционного и регуляторного законодательства. Рыночная конкуренция будет способствовать росту эффективности экономики, повышению качества товаров и услуг», – сказал он.