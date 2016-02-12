Россия в Крыму рядом с материковой Украиной развернула системы "Град" и САУ – Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«Страна-агрессор РФ продолжает напрягать обстановку в восточной Европе и прежде всего в прилегающих к Украине территориях. В полную боевую готовность приведены войска южного и центрального военных округов России, подразделения воздушно-десантных войск и транспортная авиация», - отметил он.

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«Под видом военных учений на юге РФ и на территории Крымского полуострова задействовано 8,5 тыс. человек, 900 единиц военной техники, 200 самолетов и вертолетов и 50 кораблей. В Крым прибыл начальник Генштаба ВС РФ генерал Герасимов. По оперативной информации, сегодня утром, в непосредственной близости к контролируемой Украиной территории оккупанты развернули в боевые порядки РСЗО «Град» (новейшего образца на базе машины КамАЗ) и самоходные артиллерийские установки», - добавил Лысенко.

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При этом, по словам спикера АП по вопросам АТО, россияне с целью прикрытия своей усиленной группировки развернули дымовую завесу.

«Такие акции свидетельствуют о недружественных намерениях РФ в отношении нашего государства. Поэтому военное командование Украины принимает адекватные меры», - заявил он.