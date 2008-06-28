Кильчицкая была и остается в команде Черновецкого

Секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ заявляет, что экс-заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ была и остается членом команды мера столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Об этом он заявил в интервью журналу «Фокус», подтвердив, что на И,КИЛЬЧИЦКУЮ давят со стороны органов внутренних дел.

«Леонид Михайлович (ЧЕРНОВЕЦКИЙ) никогда в жизни не даст в обиду члена своей команды, которого несправедливо обижают сильные мира сего, - подчеркнул О.ДОВГИЙ. - Могу подтвердить, что И.КИЛЬЧИЦКАЯ испытывает давление со стороны органов внутренних дел. Но она была и остается членом команды».

«Мои личные отношения с ней всегда были дружескими. Я отношусь к ней с симпатией и уважением, поскольку считаю ее хоть и резким порой человеком, зато сильной личностью», - отметил секретарь Киевсовета.

Как сообщал УНИАН, И.КИЛЬЧИЦКАЯ была назначена заместителем председателя КГГА 17 июля 2006 г.

18 июня вечером появилась информация о том, что И.КИЛЬЧИЦКАЯ уволилась с должности заместителя председателя КГГА.

19 июня Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что ему будет "очень сложно найти замену" И.КИЛЬЧИЦКОЙ. По словам мэра, она написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Со своей стороны депутат Киевсовета от Блока Кличко Дмитрий АНДРИЕВСКИЙ считает, что "ЧЕРНОВЕЦКИЙ пожертвовал своим самым верным бойцом Ирэной КИЛЬЧИЦКОЙ, чтобы расплатиться с Партией регионов за голосование по председателю Киевсовета... За шесть голосов, которые оставили Олеся ДОВГОГО на посту секретаря, Партия регионов потребовала не номинальную должность, а такую, которая была бы подкреплена строкой в бюджете. Охрана здоровья финансируется в объеме 2 млрд. грн., причем в основном это защищенные статьи", сообщил он газете "Коммерсант-Украина".

В качестве замглавы городской администрации Ирэна Кильчицкая курировала Главное управление охраны здоровья и медицинского обеспечения, Главное управление по вопросам торговли и быта, Главное управление социальной защиты населения, Управление по делам женщин, инвалидов, ветеранов войны и труда и Главное управление ритуальных услуг Киевской горгосадминистрации.