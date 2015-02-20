ГПУ объявила подозрение Чечетову по делу о "диктаторских законах 16 января"
ГПУ объявила о подозрении бывшему нардепу от ПР, экс-председателю счетной комиссии ВР Михаилу Чечетову за предоставление «диктаторским» законам от 16 января 2014 года статус официальных документов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк
По его словам, сегодня Чечетову объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления.
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«Счетная комиссия подписала протокол, которым фактически предоставила статус официального документа законам 16 января 2014 года, которые, по результатам расследования, у нас есть основания считать, что они не были проголосованы. То есть, не было необходимых 226 голосов, но было объявлено, составлен протокол, что якобы это голосование состоялось», - подчеркнул он.
Ранее УНИАН сообщал, что военная прокуратура объявила о подозрении Азарову из-за прекращения проверки ГП "Антонов".