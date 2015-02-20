ГПУ объявила подозрение Чечетову по делу о "диктаторских законах 16 января"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк

По его словам, сегодня Чечетову объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления.

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«Счетная комиссия подписала протокол, которым фактически предоставила статус официального документа законам 16 января 2014 года, которые, по результатам расследования, у нас есть основания считать, что они не были проголосованы. То есть, не было необходимых 226 голосов, но было объявлено, составлен протокол, что якобы это голосование состоялось», - подчеркнул он.

Ранее УНИАН сообщал, что военная прокуратура объявила о подозрении Азарову из-за прекращения проверки ГП "Антонов".