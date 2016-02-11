Кононенко пришел на допрос в НАБУ после заявлений Абромавичуса
Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Игорь Кононенко пришел на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Об этом сообщает «112 Украина».
"Хочу напомнить, что ровно через три часа после заявлений господина министра я направил, официально зарегистрировал, в НАБУ свое личное заявление с просьбой провести производство и разобраться в обвинениях, я благодарен реакции Антикоррупционного бюро, такое производство началось и я принимаю участие в этих действиях", - заявил Кононенко.
Также он напомнил, что готов пройти «детектор лжи».
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Как сообщал УНИАН, 3 февраля министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус заявил, что решил подать в отставку с поста министра экономического развития и торговли Украины. Согласно заявлению министра, такое решение он принял в связи с политическим давлением со стороны первого заместителя председателя фракции «БПП» Кононенко.
Сегодня, 11 февраля, директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что в НАБУ уже выслушали Абромавичуса и сегодня может прийти Кононенко, которого министр обвинил в давлении.