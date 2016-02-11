Сытник не исключает, что НАБУ сегодня допросит Кононенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник на пресс-конференции.

Он отметил, что в НАБУ уже выслушали министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса, а сегодня в НАБУ может прийти народный депутат Кононенко, которого Абромавичус обвинил в давлении.

“Возможно, Кононенко вызовут на допрос сегодня», - сказал Сытник.

«А относительно Пасишника, то, насколько мне известно, детективы уже осуществляют его вызов”, - добавил директор НАБУ.

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Как сообщал УНИАН, 3 февраля Абромавичус заявил, что решил подать в отставку с поста министра экономического развития и торговли Украины.

Согласно заявлению министра, такое решение он принял в связи с политическим давлением со стороны первого заместителя председателя фракции «БПП» Игоря Кононенко.

Также Абромавичус заявил о попытке Администрации президента навязать ему исполнительного директора НАК «Нафтогаз» Украины Андрея Пасишника для того, чтобы курировать нефтегазовую отрасль страны. При этом сам Пасишник сообщил, что претендовал на должность заместителя министра экономики, но решил отозвать свою кандидатуру.

НАБУ открыло уголовное производство по заявлению Абромавичуса.