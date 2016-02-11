Около 20 тысяч чиновников потенциально находятся в зоне интересов НАБУ - Сытник

ак передает корреспондент УНИАН, об этом директор НАБУ Артем Сытник сообщил во время публичного отчета.

“Наше аналитическое управление получило очень мощный ресурс (базы данных силовых, фискальных органов, Минюста - УНИАН), который будет использоваться не только в расследовании уголовных производств, но и для мониторинга (деятельности) 21 тыс. чиновников. Мы будем формировать на них досье, особенно это касается судебной ветви власти. Учитывая судебную реформу у нас в разработке находится около 1,5 тыс. судей. И досье на них мы будем использовать для передачи в Высшую комиссию судей, в Высший совет юстиции, когда они будут заниматься переаттестацией этих судей. Мы уже получили шокирующую информацию о некоторых судьях в части количества их имущества, автомобилей и заграничных поездок”, - сказал Сытник.

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Как сообщал УНИАН, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник настаивает на предоставлении Антикоррупционному бюро права прослушивать телефоны и другие каналы связи.