Довгий: было бы неблагородно добивать Луценко

Секретарь Киевского городского совета Олесь ДОВГИЙ считает, что в случае, если премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО не изменит свой подход к решению конкретных проблем и не поменяет команду, состоящую из популистов, она вообще вряд ли когда-нибудь победит на выборах.

Об этом он заявил в интервью журналу «Фокус», сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета.

По словам О.ДОВГОГО, «внеочередные выборы в столице показали, что не мы победили ТИМОШЕНКО, ее не поддержали киевляне. Мы же лишь остановили ту катастрофическую эпидемию, которая могла распространиться на всю Украину, под названием «крах местного самоуправления».

Относительно министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО секретарь Киевсовета отметил: «Я комментирую ЛУЦЕНКО исключительно как явление. Мое личное мнение: он – явление политического прошлого. Будущего, к сожалению, у него нет».

По мнению О.ДОВГОГО, Ю.ЛУЦЕНКО «на сегодняшний день – политический лежачий полицейский. Теперь, когда он с треском провалил киевские выборы, неблагородно было бы его добивать».

После визитов в МВД по различным делам у секретаря Киевсовета, по его словам, сложилось впечатление, что Ю.ЛУЦЕНКО очень далек от правоохранительной деятельности. «Он до сих пор не понимает, что он вообще не милиционер, - отметил О.ДОВГИЙ. «Однако мы должны быть благодарны, что не без его помощи получили возможность победить на внеочередных выборах в Киевский горсовет, увеличив свои силы в нем более чем вдвое», - добавил секретарь Киевсовета.