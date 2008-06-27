Ющенко с Балогой посадили калину возле Секретариата

По случаю Дня Конституции, который отмечается 28 июня, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с руководством Секретариата принял участие в высадке калиновых деревьев перед фасадом Секретариата Президента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, к этой акции приобщились глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, его первый заместитель, представитель Президента Украины в Кабинете министров Александр ШЛАПАК, заместитель главы Секретариата, уполномоченный Президента по вопросам контроля над деятельностью Службы безопасности Украины Игорь ПУКШИН, заместители главы Секретариата Юрий БОГУЦКИЙ, Андрей ГОНЧАРУК, Андрей КИСЛИНСКИЙ, Оксана СЛЮСАРЕНКО, Марина СТАВНИЙЧУК, Александр ЧАЛЫЙ, а также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА и руководитель Государственного управления делами Игорь ТАРАСЮК.

*** Аналогичные акции уже проводились по инициативе Президента Украины. В частности, в соответствии с Указом главы государства № 186/2008, с 5 марта по 20 апреля 2008 года в Украине проводилась Весенняя толока по озеленению и благоустройству. Цель этой акции – сохранение и приумножение зеленых насаждений, и привлечение к этому общественности, в первую очередь детей и молодежи.

В 2005 году В.ЮЩЕНКО поддержал инициативу Министерства охраны окружающей природной среды относительно учреждения всеукраинской акции «Зеленый побег будущего». В соответствии с Указом главы государства, она будет проводиться ежегодно с 9 апреля на протяжении месяца.