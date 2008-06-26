Луценко обязал участковых раздать свои визитки по квартирам

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО обязал запорожских участковых в течение месяца провести поквартирный (в частном секторе - подомовой) обход своих участков и раздать визитки жителям всех квартир и частных домов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение было озвучено сегодня в Запорожье на выездной коллегии МВД.

Поводом стали итоги комплексной отработки региона сотрудниками МВД, в частности, ряд недостатков, выявленных в работе участковых, направленной на предупреждение преступлений.

Так, согласно информации заместителя министра внутренних дел Украины Михаила ВЕРБЕНСКОГО, в последнее время в Запорожском регионе увеличилось число умышленных убийств, фактов хулиганства и причинения тяжких телесных повреждений.

При чем, каждое второе тяжкое преступление было совершено на бытовой почве, а каждое третье - ранее судимыми гражданами. Это, по данным замминистра, является показателем того, что в регионе профилактическая работа, в частности участковыми, осуществляется не на должном уровне.

Поквартирный и подомовой обход подведомственной территории, который гарантированно обеспечит знакомство участковых с подавляющим большинством жителей их участков, а так же личное общение жителей со "своим" участковым, по мнению Ю.ЛУЦЕНКО, способны ситуацию изменить.

"Все участковые должны обойти за месяц квартиры и дворы и вручить местным жителям свои визитки и координаты", - заявил Ю.ЛУЦЕНКО, отметив, что проверит выполнение данного распоряжения через "свои каналы", и на основании полученной информации готов будет сделать "оргвыводы".

Необходимое для обеспечения региона с численностью более 2 млн. человек количество визиток участковых, по словам главы МВД, уже изготовлено за бюджетные средства.

Участковые структурных подразделений Запорожского областного УВД в частных беседах утверждают, что "изготовление визиток для участковых за бюджетный счет осталось на словах, как и обещанное ранее приобретение оплачиваемых спецпакетов мобильной связи".

Как сообщал УНИАН, 6 февраля 2006 г. на пресс-конференции в Запорожье Ю.ЛУЦЕНКО, который тогда также занимал пост главы МВД Украины, заявил, что до конца 2006 года все участковые милиционеры Украины получат безлимитные спецпакеты мобильной связи, которые будут оплачиваться бюджетом по ценам в десятки раз ниже стандартных.

В ходе той пресс-конференции глава МВД заверил, что связью, а также транспортом будут обеспечиваться не только участковые милиционеры, но и общественные помощники участковых, которых, в Украине, по данным Ю.ЛУЦЕНКО, должно быть не менее 20 тыс. человек.