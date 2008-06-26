Рабочая группа Украина-НАТО обсудила реформу разведки и структуру МО

Совместная рабочая группа Украина-НАТО высокого уровня по вопросам военной реформы (СРГ ВР) сегодня обсудила совершенствование механизмов имплементации Стратегии национальной безопасности Украины, реорганизации специальных и разведывательных органов, а также проведение Обзора структуры и задач Министерства обороны Украины.

Как сообщили УНИАН в Совете национальной безопасности и обороны Украины, об этом шла речь на шестом заседании СРГ ВР под совместным председательством первого заместителя Секретаря СНБО Степана ГАВРИША и заместителя Генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Иржи ШЕДИВИ.

Во время заседания был рассмотрен пакет актуальных вопросов сотрудничества Украина-НАТО в сфере реформирования отечественного сектора безопасности.

Важной темой обсуждения стал вопрос расширения сферы возможностей СРГ ВР. Шла речь, в частности, об активизации процесса реализации нового проекта Группы – Плана действий Партнерства относительно развития оборонных учреждений с целью обеспечения целостности и предотвращения коррупции в оборонных институтах. Эта инициатива ставит целью помочь странам-партнерам обеспечить большую прозрачность в деятельности национальных институтов безопасности.

Также участники заседания пришли к согласию относительно детализации деятельности целевых групп Сети партнерства Украина-НАТО по повышению осведомленности гражданского общества по направлениям информирования общественности, поддержки местных инициатив, прав человека и оборонной промышленности.

Еще одним результатом дискуссий стало решение об интенсификации деятельности Программы СРГ ВР по вопросам профессионального развития и распространения сферы ее компетенции на все структуры национального сектора безопасности.

Кроме того, во время заседания было обсуждено состояние подготовки к Консультациям Украина-НАТО высокого уровня, которые должны состояться в городе Таллинн (Эстония) 12-13 ноября этого года.