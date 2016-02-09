Персонал посольства Украины в Сирии 1 марта будет эвакуирован в Ливан
17:09, 09 февраля 2016Политика
649 0
Персонал посольства Украины в Сирии в связи с ситуацией безопасности в стране 1 марта будет временно эвакуирован в Ливан.
REUTERS
Об этом сообщило посольство Украины в Сирии в соцсети. "В связи с обострением ситуации безопасности в Сирии МИД принял решение о временном, с 1 марта 2016 года, перемещении персонала посольства Украины в Сирии в Ливан",- говорится в сообщении.
Читайте такжеТуск обвинил Россию в ухудшении ситуации в Сирии
Сотрудники посольства продолжат выполнение своих функций, предусмотренных ст. 3 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
"С этой целью на регулярной основе в зависимости от развития ситуации безопасности персонал будет находиться в Сирии",- говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter