Персонал посольства Украины в Сирии 1 марта будет эвакуирован в Ливан

Об этом сообщило посольство Украины в Сирии в соцсети. "В связи с обострением ситуации безопасности в Сирии МИД принял решение о временном, с 1 марта 2016 года, перемещении персонала посольства Украины в Сирии в Ливан",- говорится в сообщении.

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Сотрудники посольства продолжат выполнение своих функций, предусмотренных ст. 3 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

"С этой целью на регулярной основе в зависимости от развития ситуации безопасности персонал будет находиться в Сирии",- говорится в сообщении.