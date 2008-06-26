Кабмин и компания Vanco должны сбалансировать свои интересы

Министр юстиции Николай ОНИЩУК считает, что Кабинет Министров Украины и компания Vanco должны сбалансировать свои интересы для избежания судебной волокиты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

Н.ОНИЩУК напомнил, что правительство ранее приняло решение о целесообразности выйти из соглашения с Vanco. Однако, с другой стороны, по словам министра, в подобных случаях другая сторона соглашения через суд может требовать возмещения убытков в результате расторжения соглашения. То есть, сказал министр, правительство должно осознавать те риски, которые возникнут в случае выхода из соглашения с Vanco.

Н.ОНИЩУК сказал, что лично он считает необходимым, чтобы правительство и Vanco сбалансировали свои интересы и избежали судебной волокиты, поскольку существуют определенные риски для украинской стороны.

Как сообщал УНИАН, в 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом Министров Украины соглашение о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля этого года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

После этого Vanco начала международную арбитражную процедуру против правительства Украины и заявила, что считает незаконным аннулирование лицензии.

21 мая Кабинет Министров Украины на своем заседании принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о разделе продукции.

18 июня, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом остановил действие распоряжения правительства от 21 мая №740-р «О прекращении Соглашения между Кабинетом Министров Украины и компанией «Венко интернешнл лимитед» о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря».