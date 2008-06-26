Политолог Бондаренко: коалицию разваливает Президент

17:43, 26 июня 2008
Политика
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"Кабмин заслуживает критики, но..."

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своими действиями разваливает коалицию.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал директор Института Горшенина, политолог Кость БОНДАРЕНКО.

Он считает, что своими заявлениями Секретариат Президента и лично В.ЮЩЕНКО демонстрируют свою незаинтересованность в стабилизации ситуации внутри коалиции.

«На фоне всех заявлений Президента о том, что, якобы, необходимо идти на компромисс и примирять конфликтные стороны в коалиции, сам В.ЮЩЕНКО делает все, чтобы вбить клин между политическими силами БЮТ и НУ-НС. Это безответственные действия с политической точки зрения», – отметил К.БОНДАРЕНКО.

По его мнению, если бы Президент действительно хотел стабилизировать ситуацию в коалиции, он бы избегал острой и не всегда оправданной критики правительства. «Кабинет министров заслуживает на критику, но формы, которые выбирает Президент, носят разрушительный характер», - отметил политолог.

К.БОНДАРЕНКО считает, что на этом фоне заявления В.ЮЩЕНКО о том, что порядок в коалиции должен наводить глава Верховной Рады, выглядят как минимум странно. «Порядок в стране должен начинаться с главы государства, и он, в первую очередь, должен демонстрировать последовательность», - отметил он.

Как известно, 25 июня Президент высказал мнение, что главным модератором переговоров по возобновлению дееспособности коалиции должен стать председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

 

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