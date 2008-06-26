Тимошенко сняла портянки и пошла в баню

Премьер-министр Юлия Тимошенко поднялась из шахты имени Фрунзе в Ровеньках на поверхность. Первое, что она сказала – министры хотя бы раз в неделю должны спускаться в шахту и смотреть, в каких условиях трудятся шахтеры.

Тимошенко провела в шахте около 2 часов. Для спуска в забой ей пошили в Ровеньках специальную робу - серую куртку и серые штаны. Леди Ю. одела также портянки, сапоги, косынку и каску, а сережки сняла. Премьера отправили на горизонт 980 метров в клети вместе с министром угольной промышленности Виктором Полтавцом, соратницей по партии нардепом Натальей Королевской, директором шахты, генеральным директором ГП «Ровенькиантрацит» и охранниками.

«Сегодня я побывала в шахте, там, где невозможные условия труда, температура, воздух. Я набралась впечатлений для плодотворной работы по возрождению угольной отрасли, и они помогут выбрать правильную инвестиционную программу. Чтобы у нас больше не повторилось таких трагедий, как на шахте Засядько, нужно придерживаться всех правил безопасности, а следить за этим должно руководство, и не нарушать безопасность шахтеров в погоне за лишними тонами угля», - заявила Тимошенко.

Это первый спуск Леди Ю. в шахту в качестве премьера. После выхода на поверхность ей вручили золотистый именной жетон. На одной стороне написано «Шахта имени Фрунзе. Премьер-министр. Спуск», на другой – Ю. В. Тимошенко.

Потом премьер отправилась в баню.

«Удивительно, что она не побоялась! Мне рассказали, что у нее губы дрожали, когда она садилась в клеть», - поделился с нами горняк Степан.

«Я думаю, что Тимошенко делает это для пиара. Для женщины спуститься в шахту – это не подвиг. Наши женщины делают это каждый день», - сказал нам его коллега Андрей.

На эту же шахту в свою бытность премьером приезжал Виктор Янукович. Ему также вручили именной жетон, рассказала нам старший инспектор по трудовой дисциплине Надежда Каралкина.

Сегодня