Регионалы рассчитывают за год наскрести в Верховной Раде 300 голосов

Партия регионов в следующий вторник, 1 июля, презентует свой проект закона изменений в Конституцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил народный депутат Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ (Партия регионов) на пресс-конференции.

Он отметил, что сегодня этот проект закона разослан всем фракциям парламента. А.ЛАВРИНОВИЧ выразил убеждение, что «он (проект закона – УНИАН) может стать хорошей основой для того документа, который может быть поддержан подавляющим большинством народных депутатов Украины, то есть более 2/3 конституционного состава ВР».

В то же время А.ЛАВРИНОВИЧ отказался называть какие-либо положения из этого проекта закона. А.ЛАВРИНОВИЧ прогнозирует, что «в течение года» Верховная Рада Украины внесет изменения в Конституцию Украины.