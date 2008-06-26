У Балоги знают, куда пристроить "лишние" 30 миллиардов Тимошенко

Национальный банк Украины предлагает все средства, которые поступят в государственный бюджет Украины в 2008 году сверх плана, направить на финансирование дефицита бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК сегодня на пресс-конференции со ссылкой на письмо НБУ к Президенту Украины.

В частности, А.ШЛАПАК отметил, что Нацбанк предлагает оставить без изменения план по расходной части госбюджета на уровне 232 млрд. грн., а дополнительные 30 млрд. грн., которые в текущем году планируется получить в бюджет сверх плана, направить на финансирование дефицита госбюджета.

По его словам, об этом шла речь на совместном совещании у Президента Украины с участием представителей Кабинета министров и НБУ.