Ющенко научит Кабмин и НБУ говорить одним голосом?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поддерживает позицию правительства о необходимости увеличения доходной части государственного бюджета, но призывает Кабинет министров и Национальный банк Украины согласовать позиции в этой сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в интервью журналистам в Киеве В.ЮЩЕНКО заметил, что Минфин и правительство в целом правы, когда говорят о необходимости увеличения бюджета текущего года.

По его словам, эта необходимость вытекает хотя бы из того, что уровень инфляции за последние 5 месяцев требует пересмотра прожиточного минимума, минимальной пенсии и т. п. «Это норма закона, это не предмет дискуссии между НБУ и правительством. Они обязаны выполнить эту норму закона. НБУ и правительство могут это сделать на профессиональном уровне», - сказал Президент.

В то же время В.ЮЩЕНКО констатировал, что несмотря на его поручение, данное 10 дней назад, что правительство и НБУ должны сесть за стол переговоров и “научиться говорить одним голосом” по тем вопросам, которые относятся к макроэкономическим показателям жизни государства, этого пока еще не сделано. В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что на протяжении завтрашнего дня Министерство финансов, Министерство экономики, правительство в целом и НБУ проведут очередные консультации и представят совместное согласованное видение относительно оптимального сценария экономического развития на 2008 год.

«Убежден, что необходимо дать много ответов на те чувствительные вопросы, которые сегодня лежат как в плоскости банковского кредитования, так и других. Убежден, что политика денежного голода может привести только к одному – к охлаждению национальной экономики, темпов экономического роста», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент напомнил, что сегодня НБУ высказывается за то, чтобы сохранить нынешние расходы на уровне 232 млрд., а 30 млрд. новых бюджетных поступлений, возникающие в результате пересмотра ВВП, НБУ рекомендует не потреблять, а направить на покрытие бюджета. И таким образом НБУ считает, что можно удержать инфляционные показатели на уровне предыдущего года. С другой стороны Минфин предлагает увеличить доходную часть бюджета на 30 млрд. и половину из этой суммы потратить на социальные нужды. В то же время В.ЮЩЕНКО заметил, что правительство не расшифровывает, куда будет направлена другая половина суммы, но, по его мнению, речь идет о стимулировании роста национальной экономики, то есть направление денег на развитие.

«Но факт остается фактом: два института пока продолжают иначе смотреть на перспективы использования тех ресурсов, которые появляются в государстве в связи с пересмотром макроэкономических показателей», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что его цель - подтолкнуть эти институты, чтобы появилась единая позиция, чтобы было понятно, что сделаны выводы с того, что произошло с начала года, «и начали себя вести не популистски».