Ющенко доказал врачам, что здоров

Личный врач Президента Украины Ростислав ВАЛИХНОВСКИЙ заверяет, что Виктор ЮЩЕНКО абсолютно здоров. Об этом врач заявил вчера в эфире “5-го канала”.

"Наш Президент сейчас здоровый человек. Он полностью выдерживает нагрузку, которая легла на его плечи. Мы помним, как не так давно Виктор Андреевич летал на боевом самолете. Врачи до полета и после измеряли состояние сердечно-сосудистой системы – абсолютно здоровая система, которая выдержала эти перегрузки", - отметил врач В.ЮЩЕНКО.

"Я уже не говорю о том, что Президент выдерживает физическую нагрузку на ежедневной основе и выдерживает те психологические нагрузки, которые сейчас вынужден (выдерживать) в силу тех обстоятельств, которые есть в нашем государстве", - цитирует Р.ВАЛИХНОВСКОГО “Украинская правда”.

Говоря об отравлении В.ЮЩЕНКО в 2004 году, врач напомнил, что В.ЮЩЕНКО перенес 25 операций и есть "полностью весь состав документов, которые подтверждают отравление". Он назвал "бессмыслицами" другие заявления, которые намекают на то, что В.ЮЩЕНКО не был отравлен.

На вопрос, когда можно будет сказать, что В.ЮЩЕНКО полностью выздоровел, врач ответил, что об этом можно будет говорить, когда не будет частей диоксина на молекулярном уровне в организме Президента.

"Это будет нуждаться еще в определенном времени", - отметил Р.ВАЛИХНОВСКИЙ.

"Но объективно наш Президент здоров и может выполнять возложенные на него обязанности", - заверил врач.

Как сообщал УНИАН, во время президентской избирательной кампании осенью в 2004 году В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела о его отравлении до сих пор не завершено.

30 мая 2008 года один из прежних ближайших соратников Президента Давид ЖВАНИЯ заявил, что В.ЮЩЕНКО в 2004 году не был отравлен. По его словам, “это было обычное пищевое отравление. Диагноз выставили в первый же день, и таких отравлений бывает достаточно много у каждого третьего человека в мире. Это панкреатит...”.

Временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО опроверг заявление Д.ЖВАНИИ о том, что в 2004 году В.ЮЩЕНКО не был отравлен.