В ЕС вопрос о снятии санкций с Москвы не будут поднимать до полного выполнения Минских соглашений - Шубель

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом в Европейском парламенте заявил председатель подразделения по вопросам "Восточного партнерства" Внешней службы Евросоюза Дирк Шубель, комментируя высказывания министра финансов Франции Эммануэля Макрона относительно того, что санкции могут быть сняты уже летом этого года.

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Европейский дипломат напомнил, что ЕС продлил экономические санкции на шесть месяцев, до 31 июля, и четко заявил о связи с полным выполнением Минских договоренностей. "Подчеркну - с полным выполнением Минских договоренностей", - сказал он.

Кроме того, Шубель отметил, что "это также включает вывод всех незаконных или законных российских вооруженных подразделений с оккупированных территорий, а, во-вторых, чтобы 400 плюс км неконтролируемой границы были возвращены обратно под контроль украинской власти". "Нет вопросов относительно того, что санкции будут сняты до выполнения Минских договоренностей. Вопрос относительно санкций, которые связаны с Крымом, вовсе не поднимается, и они связаны с возвратом Крыма Украине", - подчеркнул европейский дипломат.