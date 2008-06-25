Тимошенко рассказала, чем займется в Москве

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена обсудить в Москве вопрос о концепции подхода к подписанию долгосрочного соглашения по обеспечению Украины газом.

Об этом она заявила сегодня во время пресс-конференции.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что ее визит в Москву состоится в субботу.

По словам главы правительства, в Москве состоится заседание экономического комитета между правительствами Украины и Российской Федерации.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что во время визита правительственной делегации Российской Федерации во главе с Виктором ЗУБКОВЫМ в Киев были подготовлены определенные приоритетные цели сотрудничества двух стран.

Глава правительства отметила, что экономический комитет получил от двух правительств задание - за месяц подготовить план действий по каждому приоритету.

«На сегодняшний день такие планы действий готовы. И именно поэтому проводится экономический комитет, чтобы утвердить эти планы действий», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также добавила, что, безусловно, будут обсуждаться и энергетические вопросы.

«И я убеждена, что с премьер-министром России мы будем также обсуждать концепцию подхода к подписанию стратегического долгосрочного соглашения по обеспечению Украины природным газом», - сказала она.