Шуфрич понимает Герман как женщину и мать, и намекает на "союзников"

Нардеп-регионал Нестор Шуфрич считает абсолютно недопустимыми любые провокации в отношении детей политиков. Об этом Шуфрич заявил в комментарии УНИАН.

“С позицией Анны Герман я полностью солидарен, - сказал депутат. - Ее позиция абсолютно понятна и как женщины, и, конечно же, как матери. Как бы я не относился к своим политическим оппонентам, я считаю недостойными и недопустимыми любые провокации в отношении их детей; тем более, когда эти действия инсценируются со стороны якобы союзников».

Последнюю фразу Шуфрич пояснил так: «мы прекрасно понимаем, кому сегодня подчиняются внутренние войска, и кто имел возможность организовать подобные действия. Я абсолютно уверен, что выводы в этой истории будут сделаны».

«Что касается позиции моего коллеги Валерия Бондыка, - добавил нардеп, - то, насколько мне известно, он не подписывал никаких обращений по поводу выяснения обстоятельств, связанных с инцидентом семьи Карр – Тимошенко».

Напомним, что ранее Анна Герман призвала прекратить инсинуации вокруг дочери и зятя премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Депутат считает, что бороться с политиком, используя провокации против детей – это не по-людски: "Такие методы никогда не принесут успеха инспираторам скандала, или тем, кто за этими инспираторами стоит". К этому Герман добавила, что ее лично «тяжело заподозрить в дружбе с Юлией Тимошенко», однако «когда-то давно, во времена «преступного режима», когда пытались получить надо мной контроль как над журналисткой посредством провокации против моих детей, Юлия Тимошенко защитила меня». Регионалка также напомнила, что Тимошенко никогда «не позволяла себе мстить кому-то, используя детей».

А депутат от Партии регонов Валерий Бондик, комментируя инцидент в Одессе, в ходе которого музыкант, муж Евгении Тимошенко Шон Карр якобы избил двух бойцов внутренних войск, которые охраняли въезд на пляж "Ланжерон", заявлял, что сделает депутатский запрос в МВД в связи с этим происшествием. Бондык особо подчеркнул, что его не интересуют фигуранты инцидента, а интересует система работы правоохранительных органов. "Если исчезает журнал регистрации происшествий из райотдела милиции - этого не может быть, и такой райотдел нужно разгонять", - пояснил свою позицию народный депутат.

Справка: в мае 2007 года Президент Украины Виктор Ющенко отменил собственный указ о выведении внутренних войск из подчинения Министерства внутренних дел и подчинении их президенту. А в июне 2007-го другим указом определил органом военного управления внутренних войск Главное управление внутренних войск Министерства внутренних дел Украины.