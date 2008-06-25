У Балоги объясняют, что инфляция и СПИД не связаны

Возобновление финансирования государственных программ не приведет к росту показателей инфляции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель главы Секретариата Президента Андрей КИСЛИНСКИЙ.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день 182 целевые программы, что составляет 21% от всех программ, вообще не финансируется из госбюджета. Еще приблизительно 139 финансируются меньше чем наполовину.

По словам А.КИСЛИНСКОГО, в этот перечень входят и программы социального характера. В частности, заметил он, практически не финансируются программы по противодействию распространению туберкулеза и ВИЧ/СПИДа, на что уже обратили внимание эксперты ООН, которые констатировали, что масштабы распространения ВИЧ в Украине можно считать эпидемией.

Также не финансируются или финансируются незначительно другие медицинские, образовательные, научные программы, констатировал А.КИСЛИНСКИЙ.

Он назвал поражающим тот факт, что сегодня на ликвидацию последствий аварии на шахте направляются большие средства, в то время как целевая программа по охране труда на шахтах финансируется лишь на 0,5%.

При этом заместитель главы Секретариата Президента отметил, что в данное время доходная часть бюджета выполняется на 115%, и большие суммы денег аккумулируются на счетах Госказначейства.

Он подчеркнул, что правительство должно принять волевое решение относительно возобновления финансирования программ, в том числе и социальных. По словам А.КИСЛИНСКОГО, Президент настаивал на этом, и будет настаивать впредь.

«Деньги должны работать на людей, бороться с теми вызовами, которые стоят перед нашей страной», - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, 24 июня глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА заявил, что Кабинет министров под руководством Юлии ТИМОШЕНКО полностью финансирует лишь 5% важных социальных программ общенационального и регионального значения.

По его выводу, на сегодняшний день полностью финансируются лишь 50 бюджетных программ (5% от общего количества). Расходы на 139 программ составляют менее половины предусмотренного объема на этот период. На 182 программы, в первую очередь, социального характера, из госбюджета не выделено ни копейки.

Сегодня, 25 июня, премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что правительство на 100% финансирует все государственные программы.