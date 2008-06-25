Довгий рассказал, как надо рассматривать власть

Секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ будет настаивать на формировании комиссий Киевсовета на пропорциональной основе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, об этом он заявил сегодня перед началом согласительного совета.

О.ДОВГИЙ отметил, что процесс формирования и согласования постоянных комиссий также следует осуществлять в соответствии с принципами новой философии деятельности Киевсовета.

«Она заключается в том, чтобы все решения нарабатывались и принимались как результат общих усилий. Вполне понятно, что каждая политическая сила имеет свои виды на ту или другую проблему, отрасль, а, следовательно, имеет свое виденье состава и работы соответствующих комиссий, - отметил он. – Однако, несмотря на желание отдельных политических сил поставить процесс формирования комиссий в систему координат «большинство – меньшинство», этого не будет. Сегодня на Согласительном совете я буду отстаивать идею общего участия в работе комиссий на пропорциональной основе. Рассматривать власть нужно не только как ресурс, а, прежде всего, как общую ответственность».

«Такой подход предусматривает, что те фракции Киевсовета, численность которых совпадает или почти совпадает с количеством комиссий, как то фракции Блока Кличко, БЮТ или Блока Леонида Черновецкого, должны быть представлены во всех без исключения комиссиях. Лишь совместная кропотливая работа представителей разных политических сил в комиссиях сможет гарантировать качество, справедливость и авторитетность решений Киевсовета для общества», - убежден О.ДОВГИЙ.

Что касается работы над совершенствованием регламента, то секретарь Киевсовета одобрительно отозвался о работе над этим документом. «Я хотел бы поблагодарить всех без исключения депутатов, которые работают над регламентом, за их активную позицию и конструктивный подход», - сказал он. По словам О.ДОВГОГО, работа идет плодотворно, и уже проработано более половины регламента.