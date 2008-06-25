У Балоги думают, что Тимошенко скоро вызовет директоров гастрономов

В Секретариате Президента подчеркивают, что председатели областных государственных администраций не могут быть виновными в росте темпов инфляции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сказал заместитель главы Секретариата Президента Андрей КИСЛИНСКИЙ.

Комментируя неоднократные заявления чиновников о том, что в росте цен в регионах виноваты губернаторы, А.КИСЛИНСКИЙ заметил, что ему это напоминает «плохенький сериал», который скоро закончится.

По его словам, так можно дойти до того, что начнут обвинять в инфляции владельцев супермаркетов.

«Будем вызывать на заседания правительства руководителей гастрономов или супермаркетов для того, чтобы обвинять их в инфляции из-за того, что они повышают цены в своих магазинах», - заметил А.КИСЛИНСКИЙ.

Заместитель главы Секретариата Президента подчеркнул, что местные государственные администрации должны реализовывать экономическую политику, которую разрабатывает правительство. «Они являются исполнителями. Безусловно, у них есть рычаги, но это эти рычаги являются тактическими, а не стратегическими. Поэтому, простите, какую политику мы получаем из центра, такую видим и в регионах», - сказал А.КИСЛИНСКИЙ.

В то же время, отвечая на вопрос относительно предоставления Секретариатом Президента разрешения губернаторам на поездку в столицу для участия в сегодняшнем заседании Кабмина, А.КИСЛИНСКИЙ сказал, что, по его информации, никто из руководителей ОГА не обращался в Секретариат по этому вопросу.

По его словам, это подтвердили и в правительстве, отмечая, что Кабмин и не планировал вызывать руководителей администраций.

А.КИСЛИНСКИЙ еще раз отметил, что все это ему напоминает плохенький сериал, что каждая среда начинается с того, что журналисты спрашивают, будут ли губернаторы на заседании правительства.

«Это сугубо технический вопрос. Председатели ОГА работают по своему графику, у них достаточно много дел», - сказал он.

А.КИСЛИНСКИЙ успокоил журналистов, отметив, что никаких «изменений и перекосов в этом вопросе у нас не будет, и председатели местных администраций будут работать по своим планам».