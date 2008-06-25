Против Кернеса возбудили уголовное дело
За хулиганство и "особую дерзость"
|Геннадий КЕРНЕС
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, дело возбуждено по результатам проверки заявлений депутата горсовета Андрея РУДЕНКО и его помощника-консультанта Светланы СЕМКО.
По информации пресс-службы, установлено, что 20 июня, находясь в помещении Харьковского городского совета, Г.КЕРНЕС в присутствии большого количества людей, «с особой дерзостью, применяя нецензурную брань, изо всех сил толкнул Светлану СЕМКО, в результате чего последняя ударилась головой о стену». В результате действий Г.КЕРНЕСА С.СЕМКО получила «телесные повреждения», отмечается в сообщении.
Кроме того, Г.КЕРНЕС «нанес удары ногой в область колена и поясницы депутату горсовета, чем нанес последнему телесные повреждения».
Проведение досудебного следствия по уголовному делу поручено следственному отделу Харьковского городского управления ГУМВД Украины в Харьковской области, сообщили в пресс-службе.