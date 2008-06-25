Тимошенко "помножила" Балогу на 20

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что правительство на сегодняшний день на 100% финансирует все государственные программы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время пресс-конференции.

«Мы сегодня делаем все то, что предусмотрено бюджетом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер заверила, что на сегодняшний день не существует никаких задержек или невыплат.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что это происходит благодаря тому, что правительством изысканы дополнительно 30,4 млрд. грн. поступлений в бюджет.

Как сообщал УНИАН, 24 июня глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА после проведенного им тщательного анализа состояния выполнения бюджетного расписания по программам государственного бюджета на 2008 год заявил, что Кабинет министров под руководством Ю.ТИМОШЕНКО полностью финансирует лишь 5% важных социальных программ общенационального и регионального значения.