Единый Центр советует отойти от оптовых голосований

14:54, 25 июня 2008
Политика
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Стратегию и тактику объединять не стоит...

Партия «Единый Центр» поддерживает поиски компромиссного решения, которое разблокирует работу Верховной Рады, и призывает народных депутатов проголосовать за закон об основах внутренней и внешней политики до 2010 года, предложенный председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Единого Центра», по словам лидера партии, народного депутата Игоря КРИЛЯ, «данный законопроект должен быть поддержан всеми здоровыми парламентскими силами и проголосован конституционным большинством голосов. Лишь при таких условиях общество получит сигнал о том, что политики способны объединяться вокруг стратегических приоритетов развития страны».

По его убеждению, закон об основах внутренней и внешней политики до 2010 года должен быть принят до парламентских каникул и создать платформу для дальнейшей конструктивной работы ВРУ.

«В то же время мы считаем, что нельзя объединять в один пакет вопросы стратегии развития государства и тактические документы – такие, как Программа действий правительства или введение императивного мандата», – заметил лидер «Единого Центра».

И.КРИЛЬ убежден, что нужно уже отойти от практики пакетных голосований, «ведь часто через такие «оптовые» голосования протаскиваются конъюнктурные законопроекты, положения которых затем отменяет Конституционный Суд».

 

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