"Блок новых друзей Ющенко" сможет потягаться с Януковичем и Тимошенко?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО как вероятный кандидат на следующих президентских выборах основную поддержку получит от партии «Единый Центр».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КИУ, такое мнение выразил председатель правления КИУ Игорь ПОПОВ во время круглого стола в среду.

Он считает, что в случае прямой и публичной поддержки президента эта партия может получить 6-10% голосов избирателей. И.ПОПОВ также не исключил создания на парламентские выборы еще нескольких пропрезидентских технологических проектов - на основе раскрученных личностей Виталия КЛИЧКО, Николая КАТЕРИНЧУКА, или ярких молодых региональных лидеров.

По словам И.ПОПОВА, еще одной пропрезидентской силой может стать Блок Черновецкого, который, имея полумиллионный базовый электорат, за короткие сроки способен выйти на заметный рейтинг на всеукраинском уровне.

И.ПОПОВ считает, что в случае объединения всех этих действующих и потенциальных проектов в единый мегаблок – „блок новых друзей Ющенко” - такой блок имеет шансы конкурировать с ПР и БЮТ почти на равных. «Это объединение может произойти либо еще до парламентских выборов, либо сразу после – накануне выборов Президента», - сказал он.

Кроме того И.ПОПОВ прогнозирует, что условный «Блок Яценюка» гипотетически может преодолеть 3% барьер при условии солидной финансовой поддержки и удачно проведенной кампании. Однако, отметил он, тогда у него существенно уменьшаются шансы стать лидером новой коалиции проющенковских сил или претендовать на возвращение в кресло спикера ВР.

И.ПОПОВ также считает, что международный фактор играет минимальную роль при проведении выборов в Верховную Раду осенью 2008 года. «Запад давно отказался от активного участия в политических процессах в Украине, Россия ограничится пропагандой идей противодействия НАТО и вопросам русского языка без привязки к конкретным политическим силам в Украине», - добавил он.