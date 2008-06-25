Украина и Латвия подписали ряд двусторонних документов

По итогам украинско-латвийских переговоров в Киеве в присутствии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Президента Латвии Валдиса ЗАТЛЕРСА подписан ряд двусторонних документов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, подписано:

Программу экономического сотрудничества между Украиной и Латвией на 2008-2009 годы (с украинской стороны подписал министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН);

Соглашение об основных направлениях сотрудничества в сфере защиты прав потребителей между Госпотребстандартом Украины и Латвийским центром защиты прав потребителей (с украинской стороны подписал председатель Государственного комитета по вопросам технического регулирования и потребительской политики Л.ЛОСЮК);

Соглашение между Госпотребстандартом Украины и Национальной организации по стандартизации Латвийской Республики «Латвияс стандарте» о сотрудничестве в сфере стандартизации (с украинской стороны подписал Л.ЛОСЮК).