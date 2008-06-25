Эксперты прогнозируют, что Нашу Украину разделят Балога и Тимошенко

Комитет избирателей Украины прогнозирует избирательную реформу, направленную на возвращение к смешанной системе выборов народных депутатов.

Об этом сказал на круглом столе в среду председатель правления КИУ Игорь ПОПОВ.

Он также прогнозирует усиление требований к избирательным блокам на выборах и сохранение 3% барьера для политических партий.

По словам И.ПОПОВА, внеочередные выборы в Киеве показали неэффективность избирательных кампаний, базирующихся на исключительно политических лозунгах, и действенность технологий прямой работы с избирателями, дифференциации подходов к целевым группам. Также эти выборы подтвердили необходимость работы постоянных сетей партийных организаций, благотворительных фондов, медиахолдингов.

По словам И.ПОПОВА, КИУ видит три варианта выхода из политического кризиса: консервирование существующего положения вещей, достижение тактических договоренностей, с постоянным обострением противоречий вплоть до президентских выборов; переформатирование коалиции в действующем составе Верховной Рады; и назначение досрочных выборов. В случае реализации последнего сценария, процессы роспуска ВР могут перерасти в активную фазу осенью 2008 года, с назначением выборов на декабрь 2008.

И.ПОПОВ также отметил, что внеочередные выборы в Киеве высветили тенденцию к изменению политического спектра в Украине. «Результаты основных политических сил в сентябре 2007 года и мае 2008 существенно отличались», - сказал он.

И.ПОПОВ считает, что внеочередные парламентские выборы пройдут под влиянием следующих президентских выборов. Каждая политическая партия или блок будет открыто делать ставку на потенциальных будущих кандидатов на президентский пост. По мнению председателя правления КИУ, созданная после выборов коалиция столкнется с необходимостью определения единого кандидата на пост президента. «Главная причина нынешнего политического кризиса – наличие двух кандидатов на должность следующего главы государства в одной формальной коалиции», - отметил И.ПОПОВ.