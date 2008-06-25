У Луценко нарыли ворох компромата на Балогу

Депутатская группа «Народная самооборона» обратилась к председателю Счетной палаты Украины Валентину СИМОНЕНКО с требованием безотлагательно проверить информацию о нецелевом использовании государственного имущества и средств государственного бюджета Украины должностными лицами Секретариата Президента Украины, их родными и близкими, а именно – авиарейсов Государственного авиационного предприятия «Украина» в течение 2007 года, в частности, главой Секретариата Президента Виктором БАЛОГОЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона», в обращении отмечается, что депутатской группе «Народная самооборона» из разных источников поступает информация о нецелевом использовании государственного имущества и средств госбюджета Украины должностными лицами Секретариата Президента, их родными и близкими путем незаконного пользования воздушными судами госавиапредприятия «Украина» во время перелетов в частных целях на территории нашего государства.

Так, депутатская группа располагает информацией относительно 24-х авиарейсов, осуществленных самолетами предприятия «Украина» на протяжении 2007-2008 годов, во время которых на борту находились глава Секретариата Президента В.БАЛОГА, приближенные к нему должностные лица и народные депутаты, родственники и знакомые. В сообщении представлен перечень этих рейсов, которые преимущественно осуществлялись по маршруту Киев-Ужгород-Киев.

В обращении депутатов подчеркивается, что «все отмеченные авиарейсы во время их организации и выполнения имели статус специальных (некоммерческих), но были осуществлены исключительно в частных целях, преимущественно в выходные дни».

Депутаты отмечают, что в соответствии с Положением о Государственном авиационном предприятии «Украина» и его уставом, выполнение специальных рейсов этой авиакомпании финансируется за счет госбюджета.

«В случае, если на сегодняшний день указанные в нашем обращении авиарейсы путем различных махинаций переведены в разряд «коммерческих», просим проверить фактическое время и объемы их оплаты со стороны пассажиров», - отмечают депутаты из «Народной самообороны».

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины (фракция НУ-НС), член депутатской группы «Народная самооборона» Геннадий МОСКАЛЬ 17 июня обратился с депутатскими запросами к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО и министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО с просьбой проверить на наличие коррупционных действий факты авиаперелетов чартерными рейсами главы Секретариата Президента Украины В.БАЛОГИ.

В запросе он привел перечень более 60 перелетов, осуществленных В.БАЛОГОЙ в 2007-2008 годах.

Кроме того, депутатская группа „Народная самооборона” обратилась с требованием к Верховной Раде Украины создать Временную следственную комиссию по расследованию фактов злоупотребления служебным положением главой Секретариата Президента.

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК назвал эти обвинения надуманными.

19 июня председатель Государственного управления делами Украины Игорь ТАРАСЮК заявил, что В.БАЛОГА не летал самолетами авиакомпании «Украина» за государственный счет.