Довгий хочет знать, что замышляет Луценко

Секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ обратился к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО и исполняющему обязанности председателя Службы безопасности Украины Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО с просьбой осуществить проверку, проводятся ли в отношении него мероприятия оперативного характера со стороны Министерства внутренних дел.

Об этом идет речь в письмах О.ДОВГОГО к руководителям Генпрокуратуры и СБУ, текст которых передан УНИАН.

Секретарь Киевсовета обращает внимание руководителей Генпрокуратуры и СБУ на многочисленные криминальные преступления, совершенные в отношении депутатов Киевского городского совета на протяжении последних двух лет, которые до сих пор «похоронены» в кабинетах следователей органов МВД. А критическая оценка деятельности министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, по словам О.ДОВГОГО, привела к вызовам «без особой надобности» в милицию для очередной дачи показаний.

«Я владею информацией о том, что со стороны МВД создана или закреплена за мной специальная группа. Это вынуждает меня задуматься над целью и заданиями такой группы, возможностью совершения разного рода провокаций в отношении меня, - отмечает О.ДОВГИЙ в своем письме. - Прошу Вас провести проверку относительно проведения мероприятий оперативного характера в отношении меня, и в случае наличия таковых дать им надлежащую правовую оценку, и предпринять, в случае необходимости, соответствующие действия прокурорского реагирования».

Секретарь Киевсовета выразил надежду, что его самые страшные подозрения не оправдаются: «Ведь в противном случае это будет означать, что в страну, в систему правоохранительных органов возвращаются старые методы преследования и давления за открытую общественную и политическую позицию, что является недопустимым в свободном демократическом государстве, каким мы видим Украину», - отметил О.ДОВГИЙ.