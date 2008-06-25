Ющенко на крыльце встретил Президента Латвии

В Киеве началась официальная церемония встречи Президента Латвийской Республики Валдиса ЗАТЛЕРСА, который прибыл в Украину с государственным визитом.

Как передает корреспондент УНИАН, на крыльце возле Секретариата Президента Украины его встретили глава Украинского государства Виктор ЮЩЕНКО с женой Екатериной ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, основные результаты визита В.ЗАТЛЕРСА ожидаются в энергетической сфере – в контексте развития инициативы Президента Украины относительно гарантирования энергетической безопасности Украины и Европы, обеспечения снабжения и транспортировки энергоносителей.

Президенты будут определять пути ускорения дальнейшего формирования Каспийско-Черноморско-Балтийского энерготранзитного пространства, создание транспортного коридора между Черноморским и Балтийским регионами.

В ходе диалога между Президентами двух стран, который будет происходить на протяжении дня на официальном уровне и в неформальной обстановке, также будут обсуждаться аспекты углубления украинско-латвийского сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах.