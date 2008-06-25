Завтра Тимошенко спустится в шахту

26 июня в Луганской области ожидают приезда премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской облгосадминистрации.

Главная цель рабочей поездки – участие во Всеукраинском совещании по проблемам угольной отрасли. Совещание состоится в городе Ровеньки. Там же Ю.ТИМОШЕНКО спустится в одну из шахт и пообщается с шахтерами, сообщили в пресс-службе ОГА.