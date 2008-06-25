Завтра Тимошенко спустится в шахту
11:00, 25 июня 2008Политика
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Премьера ждут на совещании в Ровеньках
26 июня в Луганской области ожидают приезда премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской облгосадминистрации.
Главная цель рабочей поездки – участие во Всеукраинском совещании по проблемам угольной отрасли. Совещание состоится в городе Ровеньки. Там же Ю.ТИМОШЕНКО спустится в одну из шахт и пообщается с шахтерами, сообщили в пресс-службе ОГА.
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