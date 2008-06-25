«Альфа» будет следовать за Рыбаковым неотлучно

С сегодняшнего дня народного депутата Украины, председателя межфракционного депутатского объединения "Контрабанде - СТОП" Игоря РЫБАКОВА, получавшего неоднократные угрозы физической расправы, обеспечат охраной спецподразделения СБУ "Альфа".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.

В заявлении пресс-службы говорится, что решение о выделении охраны приняла Служба безопасности Украины, а точнее, и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

"Охрана специального подразделения "Альфа" будет сопровождать И.РЫБАКОВА и его семью, где бы он ни был - при выходе из дома и с работы. Кроме того, круглосуточно они будут выполнять целый комплекс мероприятий до того времени, пока следствие не закончится и будут установлены виновники угроз", - сообщают в пресс-службе депутата.

В заявлении также И.РЫБАКОВ приносит свою благодарность за быстрое реагирование со стороны СБУ и Генпрокуратуры на сложившуюся ситуацию и надеется на такое же быстрое решение.

Как сообщал УНИАН, 20 июня И.РЫБАКОВ обратился в СБУ и Генеральную прокуратуру по поводу проверки фактов угроз его жизни и с требованием установить их авторов. И.РЫБАКОВ утверждает, что в последнее время в его адрес “участились угрозы физической расправы”.

23 июня В.НАЛИВАЙЧЕНКО на брифинге сообщил, что СБУ проверяет заявление И.РЫБАКОВА относительно угроз в его адрес. По словам руководителя СБУ, решается вопрос о предоставлениидепутату охраны, которую будут осуществлять сотрудники спецподразделения «Альфа».