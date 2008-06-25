Ющенко выписал коалиции «простой и известный» рецепт

Если коалиция не подтвердит свое существование де-факто, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет искать другие политические пути преодоления негативных процессов в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге для прессы.

По ее словам, В.ЮЩЕНКО положительно воспринимает начало переговоров и отмечает, что поддерживает скоординированный план действий лидеров коалиции, который будет реалистичным и базироваться на четких договоренностях.

«В.ЮЩЕНКО рассчитывает, что переговорщики предложат не декларации, а перечень четких, последовательных шагов, которые реабилитируют депутатов большинства», - подчеркнула пресс-секретарь.

По мнению главы государства, сказала И.ВАННИКОВА, рецепт «выздоровления» демократического большинства простой и известный – возвращение к выполнению конституционного соглашения, и только таким образом существование этой коалиции будет иметь смысл для Украины.

В.ЮЩЕНКО убежден, что парламентское большинство должно продемонстрировать обществу свою действенность, в первую очередь, результативным голосованием в сессионном зале, сказала И.ВАННИКОВА.

По ее словам, принятие законов, в частности, закрепленных в коалиционном соглашении, принятие изменений к государственному бюджету станет убедительным подтверждением жизнедеятельности нынешней коалиции, считает Президент.

«Возвращение коалиции к постоянному законотворчеству создает весомую предпосылку для стабильной работы всей Верховной Рады. В случае, если большинство не подтвердит свое существование де-факто, Президент будет искать другие политические пути преодоления негативных процессов в парламенте», - подчеркнула пресс-секретарь главы государства.