Суд продолжит слушать дело Рудьковского
08:57, 25 июня 2008Политика
1124 0
Слово - свидетелям
Дело Николая Рудьковского сегодня опять будут рассматривать в Печерском районном суде Киева, передает 5 канал .
Напомним, две недели тому назад заслушали свидетелей - представителей аэропорта "Борисполь".
Сам бывший министр транспорта будет отвечать перед судом после того как заслушают всех свидетелей. Господина Рудьковского обвиняют в хищении государственных средств на сумму почти 400 тысяч гривен. Как твердит обвинение - эти средства экс-министр потратил для путешествия в Париж.
Обвинение вынесли еще в декабре - тогда Рудьковского заключили в тюрьму в Лукъяновском СИЗО. Но из-за ухудшения здоровья окончательного решения суда он ожидает на свободе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter