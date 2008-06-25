Суд продолжит слушать дело Рудьковского

Дело Николая Рудьковского сегодня опять будут рассматривать в Печерском районном суде Киева, передает 5 канал .

Напомним, две недели тому назад заслушали свидетелей - представителей аэропорта "Борисполь".

Сам бывший министр транспорта будет отвечать перед судом после того как заслушают всех свидетелей. Господина Рудьковского обвиняют в хищении государственных средств на сумму почти 400 тысяч гривен. Как твердит обвинение - эти средства экс-министр потратил для путешествия в Париж.

Обвинение вынесли еще в декабре - тогда Рудьковского заключили в тюрьму в Лукъяновском СИЗО. Но из-за ухудшения здоровья окончательного решения суда он ожидает на свободе.