Суд продолжит слушать дело Рудьковского

08:57, 25 июня 2008
Политика
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Слово - свидетелям

Дело Николая Рудьковского сегодня опять будут рассматривать в Печерском районном суде Киева, передает 5 канал

Напомним, две недели тому назад заслушали свидетелей - представителей аэропорта "Борисполь".

Сам бывший министр транспорта будет отвечать перед судом после того как заслушают  всех свидетелей. Господина Рудьковского обвиняют в хищении государственных средств на сумму почти 400 тысяч гривен. Как твердит обвинение - эти средства экс-министр потратил для путешествия в Париж.

Обвинение вынесли еще в декабре - тогда Рудьковского заключили в тюрьму в Лукъяновском СИЗО.  Но из-за ухудшения здоровья окончательного решения суда он ожидает на свободе.

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