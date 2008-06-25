СБУ предотвратила продажу 2 млн. просроченных яиц

В Крыму обнаружено 2 миллиона штук яиц с просроченным сроком годности, которые ожидали своей отправки в оптово-розничную торговую сеть полуострова.

Как говорится в сообщении пресс-группы Главного управления Службы безопасности Украины в Крыму, недоброкачественная продукция была обнаружена на одной из птицефабрик автономии.

Пачки с просроченными яйцами нашли сотрудники крымского Главка СБУ и представители управления ветеринарной медицины автономии.

Как говорится в сообщении, птицефабрика решила «придержать» товар, ожидая повышения цен, в результате - партия яиц пришла в негодность.

Предприниматели, невзирая на то, что употребление продукции могло привести к массовым отравлениям, приготовили яйца к отправке.

На предприятие наложены штрафные санкции, а вся партия просроченного товара утилизирована.