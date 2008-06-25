Кабмин отменил спецтребования при компенсации кредитов в АПК

Кабинет Министров Украины отменил специальные требования, выдвигаемые к предприятиям АПК, при компенсации кредитов. Соответствующее постановление «О внесении изменений в Порядок использования в 2008 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления финансовой поддержки предприятий АПК путем механизма удешевления кредитов» от 18 июня 2008 г. № 561 обнародовано на сайте правительства.

Согласно документу, компенсация предоставляется на конкурсной основе предприятиям агропромышленного комплекса, которые привлекли кредиты в национальной и иностранной валюте, исходя из процентной ставки банков за пользование кредитами согласно заключенным договорам.

Ранее данный Порядок предусматривал, что компенсацию по кредитам на конкурсной основе предоставляли предприятиям АПК при условии, что сумма процентов за пользование кредитом не превышает в национальной валюте 18 % годовых для краткосрочных и 17% - для средне- и долгосрочных кредитов, а в иностранной валюте - не более 12% годовых для краткосрочных и 11% - для средне- и долгосрочных кредитов.

Кроме того, изменениями в порядок также введена компенсация сельскохозяйственным предприятиям по кредитам, привлеченным исключительно в текущем году для строительства и реконструкции помещений, приобретения оборудования и техники для содержания и обслуживания животных (кроме птицы) и закупки племенного скота. Компенсация предоставляется в национальной валюте в размере 1,5 учетной ставки Национального банка, но не выше размеров, предусмотренных кредитными договорами, согласно которым предоставлен кредит, а в иностранной валюте - в размере 6% годовых.

Как сообщал УНИАН, постановлением Кабмина от 27 февраля 2008 г. N 126 утвержден Порядок использования в 2008 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления финансовой поддержки предприятий агропромышленного комплекса путем механизма удешевления кредитов.

С целью улучшения финансового состояния агропромышленных предприятий в 2008 г. планируется направить бюджетные средства в объеме 1060 млн. грн. на удешевление кредитных ресурсов предприятий АПК и предоставление кредитов фермерским хозяйствам.

Государственным бюджетом на 2007 год на АПК было предусмотрено почти 7 млрд. грн., в т.ч. 667 млн. грн. по программе компенсации процентной ставки по привлеченным аграриями кредитам.